侯友宜請長假選總統　民進黨批無心市政促辭職

台灣新北市政府上周六（23日）宣布，因帶職參選總統而被綠營批評的市長侯友宜，當日起放長假，周三（27日）的市長施政報告料將缺席。民進黨多名市議員指摘侯早已無心市政，強烈要求他直接辭職。

市政府人事處長林正壹表示，侯友宜有77天假期，另可請「扣薪事假」，他已完成請假程序並向行政院報備，請假期間由副市長劉和然代理市長職務。台媒周日（24日）指，侯請假長達113天，是近年請假參選最久的直轄市長，也是在地方議會法定會期中未說明其編列下年度市政府總預算而投入選戰的第一人。據報，侯友宜競選辦公室原本考慮到屏東大火事故，打算遲幾天才公布，但內部討論後終作出上述決定。

民進黨市議員卓冠廷批評，新北市這幾個月沒有市長早已是事實，認為對方是逃避列席市議會，不用施政報告也不用答詢。市議員陳乃瑜也批評，侯友宜連請假都突襲，趁屏東火災在市議會開議前夕公然落跑，是「民主之恥、新北市民的負心漢」。新北市議會國民黨團副書記長江怡臻則指，侯友宜並非帶職參選的首例，民進黨的批評是雙重標準。