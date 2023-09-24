解放軍今於大埕灣演訓　運9躲客機下避台偵察

台灣防長邱國正上周六（23日）指出，大陸近來敵情異常，解放軍山東號航母編隊曾擔任假想敵，與東部戰區在台灣東部外海演訓。台國防部周日（24日）表示，當日早上偵獲解放軍機艦及地面部隊，於東山大埕灣區域執行演訓，台軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海空域動態並適切應對。

台國防部表示，截至周日早上6時，偵獲解放軍軍機9架次、軍艦8艘次，持續在台海周邊活動，其中2架次軍機進入台西南及東南空域，台軍運用任務機艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。該部門上周四（21日）曾公布台空軍偵照解放軍運8反潛機的照片，並強調監控大埕灣地面動態，周日再公布偵獲解放軍於大埕灣區域演訓。大埕灣隸屬福建詔安縣，與位置略東的東山島相望，為解放軍大型兩棲登陸訓練基地。

台媒周日另報道，解放軍軍機本月擾台次數高，台軍廣播驅離疲於奔命。有航空迷當日上午8時半左右記錄到，大陸一架運9通信指揮機於海峽中線以西航路向北飛行時，躲在和國泰航空由香港飛上海浦東的CX366客機下，位置短暫重疊及高度不同，企圖以民航機掩護軍機的方式混淆台方偵察，引起關注。分析指，軍機躲在民航機下是常見的欺敵戰術，但解放軍軍機擾台不曾出現此戰術。