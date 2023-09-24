高球廠火災錯過黃金救援期　消防高層被批醜態百出

台灣屏東高爾夫球代工廠明揚國際廠房上周五（22日）爆炸起火，屏東縣消防局長許美雪起初指消防員灑水後爆炸，縣長周春米則稱未射水就爆炸，許其後才承認口誤，外界批評消防高層「醜態百出」。許美雪周日（24日）指出，事故中錯過黃金疏散救援期。對於許會否問責下台，周春米稱不會迴避責任。

許美雪周日說明，廠方上周五下午5時半左右報案稱有化學物質洩漏，當時員工尚未疏散，消防員到場後警報器才響，員工才開始疏散，而消防員欲持乾式滅火器救災，但還來不及進入當晚6時許就發生爆炸。周春米表示，目前仍有任務未完成，消防局做好救災、救人、找人等責任後，不會迴避事故調查和檢討，希望民眾支持消防。淡江大學教授兼國際事務學院院長包正豪批評，消防高層搞不清楚狀況，一出事就急着推卸責任，真正受傷害的前線人員，直言「火神的眼淚白流了」。

副總統賴清德周日臨時新增行程，分別前往屏東榮民總醫院、衞生福利部屏東醫院和屏東基督教醫院探望火災傷者，其後到心燈生命禮儀館致意，慰問罹難者家屬。台北市長蔣萬安同日表示，已召開跨局處會議檢視該市相關標準作業程序與處理公共意外機制，並全面檢查列管工廠，盤點所有消防人力和設備，讓市民安心。