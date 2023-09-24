5區縣174雨量站達暴雨　47條中小河不同程度漲水

重慶巫山縣小區外道路黃泥水順坡而下。

重慶市上周六（23日）5個區縣的174個雨量站達大暴雨級別，全市47條中小河流出現1至9米不同程度漲水過程。預計周日（24日）重慶、湖北、河南等地仍將陰雨頻繁，局部地區仍有暴雨，周一（25日）降雨將減弱。在冷空氣影響下，內地北方多地周日最高氣溫將創今年立秋以來新低。

重慶上周六最大雨量出現在奉節朱衣，為186.7毫米；最大小時雨量為巫溪長紅村33.4毫米；豐都、梁平、忠縣、萬州、開州、雲陽、奉節、巫溪、巫山、石柱10個區縣244個雨量站達暴雨級別。受降雨影響，忠縣汝溪河、奉節新民河、大溪河、朱衣河、草堂河、巫山官渡河、廟宇河、黔江阿蓬江8條中小河流超警，其中奉節新民河、巫山廟宇河2條中小河流超保。內媒上周六發布影片顯示，巫山縣一小區外道因排水溝未完工，黃泥水順坡而下，令道路秒變「黃河」，有工人操作鏟車搶險救援。巫山縣龍門街道某小區同日有山坡垮塌，致現場道路封閉。該縣連夜召開防汛抗災視像會議，分析研判當前雨情汛情災情，再部署調度防災減災工作。

內地中央氣象台預計，四川東北部、重慶大部、湖北中西部、河南南部以及新疆北部、青海東南部、甘肅南部、海南島等地部分地區周日有中到大雨，其中重慶東北部、河南南部、海南島東部等地局部地區有50至85毫米暴雨。