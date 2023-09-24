高球廠爆炸死傷枕藉　公司高層鞠躬道歉

涉事的明揚和明安公司高層在視像記者會上鞠躬致歉。（中時電子報圖片）

台灣高爾夫球代工商明揚國際屏東廠房上周五（22日）起火爆炸，明揚國際與母公司明安國際的4名高層周日（24日）舉行記者會，開始時即就事故全體鞠躬致歉，並表示將成立信託基金協助傷亡者與家屬，表明為事故「絕對負責到底」。對外界批評明揚的工作環境，明揚董事長劉安皓表示，公司改進、自動化速度不夠快，強調未來一定會改善。

出席記者會的公司高層包括明安總經理周益男、明揚董事長劉安晧、明揚總經理呂英誠、明安董事長鄭錫潛。呂英誠表示，事故現場為存放原料化學品場所，因不明原因引起煙霧，採取滅火措施後仍無法撲滅，消防到場搶救，目前消防及員工受傷人數逐一比對中，火災原因靜待消防及檢調等單位釐清。至於信託金額數目，鄭潛錫表示周一（25日）將會公布，「3億、5億元是沒有問題的」。

明揚共分兩廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，但二廠未受波及，惟影響程度仍待確認，整體最大損失金額仍持續評估，但其建築物、設存貨等投保金額為15億元新台幣（約3.7億港元），目前保險公司已展開調查，會盡力完成理賠程序。劉安皓表示，心情一直難以平靜及難過，又稱事發後想去向罹難消防員上香，但協調後無法前往，感到很遺憾。他表示，會盡快把事情處理好，讓公司恢復正常運作，個人去留待公司復原後再討論。