大陸教科書錯將台灣標為鄰國　出版社致歉回收

大陸有統一配發的教學輔導資料近日被揭將台灣與北韓並列，標註為選擇題鄰國選項，引起爭議。山東省青島市一名學生發現此問題，周日（24日）向內媒透露，涉事的中國大百科全書出版社已就排版製作疏忽、編輯校訂粗心致歉，並開始回收相關書本。

在公立中學就讀的張同學發現，中國大百科全書出版社所屬知識出版社出版的《初中總複習手冊·地理》練習題出現上述問題，遂在短片平台反映。張同學其後轉發出版社透過官方抖音號發布的情況說明，當中指出練習題目為地圖上中國14個陸上鄰國依所標示字母填寫國名，其中A標註在北韓，書中所附標準答案也是北韓。但因排版製作疏忽，地圖上台灣處誤加了一個A，出版社承認編校把關不嚴，未能發現，給讀者造成誤解，對此深表愧疚和歉意。

中國大百科全書出版社已即時啟動書本回收工作，強調認真吸取教訓，嚴肅問責，引以為戒，高度重視出版編校質量，堅決杜絕此類問題再發生，並誠懇接受社會各界監督。張同學則認為，上述錯誤錯得有點離譜，不只是粗心的小問題，編版人員應出面道歉，但看得出出版社正積極解決問題。