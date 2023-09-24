用散裝酒偽造132箱茅台　茅台酒廠工人遭刑拘

山東省煙台市牟平區警方上周六（23日）發布消息指，今年6月破獲一宗涉嫌銷售假冒茅台註冊商標的商品案，搗破3個製假售假犯罪團夥，逮捕11名疑犯，查獲132箱假茅台酒。這些假酒是收購散裝酒再灌裝而成，有茅台酒廠工人涉案，充當「中間商」。

一間企業去年10月與並無拿貨途徑的茅台酒廠工人趙某樂簽訂購銷合約，購買600箱飛天茅台酒，並支付酒款684萬元（人民幣，下同，約733萬港元）。第一批飛天茅台酒中的92箱今年1月發往牟平區，該企業工作人員現場驗收時，發現該批貨有異，隨即退回並報警。由於已退貨沒有實物，警方未能即時立案，但獲悉還有40箱發往該企業的深圳分公司，隨即前往調查取證。

牟平警方今年2月對趙某樂涉嫌販售仿冒註冊商標的商品案正式立案調查，翌月將其刑事拘留，涉及包材、收購、灌裝等製假售假多個環節的其餘10名疑犯相繼落網，案件已移訴至檢察機關。警方指出，趙某樂銷售的都是找人收購散裝酒進行二次灌裝後包裝出來的假茅台，收購的散裝酒每斤介乎180元至800元（193至857港元），而假茅台則以千元價格銷售。