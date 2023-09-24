老婦告女兒索要5年湊孫費　法院判付逾8萬人民幣

四川省廣安市一名婦人沒有時間帶孩子，一直由孩子的外婆負責照顧，惟外婆稱其付出沒有得到回報，於是告上法庭。內媒上周六（23日）引述法院判決指，婦人需要向其母親支付8.25萬元（人民幣，下同，約8.84萬港元）的「帶孫費」。

孩子小寶的母親胡某與父親朱某在2018年底至今年7月一直在成都務工，無暇照顧孩子，便將小寶交由其外婆段某照顧。胡某與段某曾就小寶的扶養問題簽訂協議書，朱某並不知情，但胡某未依照協議書向段某支付相關費用。段某多次催收「帶孫費」無果後，遂向廣安市廣安區人民法院提起訴訟，向胡某索要19.2萬元（約20.6萬港元）。

胡某表示，她和丈夫每月給母親1,000元（約1,070港元），帶孩子的薪水2,000元（約2,140港元）。她認為母親索要的太多，只願每年給1萬元（約1.07萬港元）。法院審理認為，胡某夫妻對小寶有扶養、教育、保障的權利義務，具備扶養能力，段某對孫子無法定扶養義務，胡某夫妻應向段某支付因日常照顧、看護小寶產生的必要費用。由於段某要求的費用過高，法院最終作出上述判決，雙方均不上訴。