台2027年前自建4艘潛艇　部署3水域阻解放軍圍堵

台灣首艘自製潛艇得多國技術協助，突破大陸封鎖而建成，原型艦命名為海鯤號，周四（28日）在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮。台媒周一（25日）引述台製潛艇專案小組召集人、國安會諮詢委員黃曙光指，潛艇下水後將展開內裝及測試，預計明年4月出海，有望明年底交船；目標在2027年建成4艘，部署在3個水域，避免解放軍穿越第一島鏈圍台。

黃曙光在內部簡報會表示，原型艦本周下水後，預計下月1日起展開泊港測試，之後他會帶原型艦測試隊伍展開出海測試，期待明年底前將首艦交付海軍。他表示，希望2025年能完成3艘台製潛艇，兩年內再多建一艘。未來台灣的潛艇部隊除在台灣西南海域執行守備任務，也可部署在台灣東南、東部海域乃至蘇澳至日本與那國島間的水域，以阻斷解放軍進入第一島鏈包圍台灣。

黃曙光解釋，台美等的潛艇會在台灣西南、東南、東部、東北等方向海域活動，北台灣因接近日本琉球群島，能借重印太戰略的第一島鏈聯合防衞作戰計劃，由日本防守宮古海峽，阻絕大陸艦隊進入太平洋對美軍發起反介入作戰。因此台軍要有足夠潛艇和水面兵力，固守巴士海峽與巴林坦海峽，不讓解放軍出太平洋。

台海軍編列逾493.6億元新台幣（約120億港元）預算打造一艘潛艇原型艦，黃曙光指預算有限，因此政策上全案商源不經代理商、軍火商或掮客，直接與原廠談判，裝備選擇至少有3間，而美國角色不能缺席，方能帶動歐美廠商參與意願。他提到，前政府曾尋求美國軍售潛艇，雖然美方一度同意提供，因當時已不生產傳統動力潛艇，美國海軍也不願衝擊核動力潛艇的政策，重開生產線有困難，因而促成台灣自力打造。