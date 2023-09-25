解放軍2將軍履新職　俞慶江任空軍副司令員

湖南（國際）通用航空產業博覽會近日在長沙國際會展中心開幕，兩名軍方將領以新軍銜出席活動，當中包括解放軍空軍副司令員俞慶江，以及解放軍南部戰區空軍副司令員張少兵。

俞慶江於1963年9月出生，江蘇南京人，特級飛行員，有海外學習經驗，曾先後在空軍政治學院、俄羅斯空軍軍事學院、空軍工程大學讀書學習，是國防大學碩士研究生。他曾任原濟南軍區空軍參謀長，2015年出任空軍指揮學院院長，2017年升任空軍參謀長，2019年由空軍少將晉升為空軍中將，去年任空軍參謀長。此外他還是中共十九大、二十大代表，以及二十屆中央委員。

同樣是特級飛行員的張少兵，曾任解放軍海軍東海艦隊航空兵「海空雄鷹團」團長，海軍遼寧號航母首次起飛飛行員，艦載航空兵部隊司令員等職。海空雄鷹團是中共建政以來解放軍第一個被國防部授予榮譽稱號的團級單位，也是海軍航空兵的王牌部隊。中國首艘航母遼寧號2012年海試時，內媒曾介紹張少兵先後飛過8種戰機機型，安全飛行2,600多小時。他2016年出任海軍參謀長助理，2018年再由海軍大校晉升為海軍少將。