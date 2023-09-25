中關村風光不再　寫字樓空置率創10年高位

中國經濟復甦放緩，一線城市的辦公樓空置問題加劇。其中，北京今年第二季辦公樓空置率上升至18.3%，創近13年新高，租金也回到2012年水平。曾有「中國硅谷」之稱的北京高新科技企業集中地中關村，如今風光不再，不少內地互聯網巨頭的部門陸續搬離。

內媒綜合地產服務機構數據顯示，今年第二季北京辦公樓的淨吸納量為-5.3萬平方米，租戶不斷流失，而全市辦公樓平均月租為每平方米316元人民幣（約340港元），按月下跌1.5%。有行業資深經理人透露，今年當地出租市場很艱難，每個月只有2、3組客戶，幾乎都是降價成交。中關村辦公樓空置率達到16.9%，創近10年高位，平均租金跌幅按季更下跌7.6%。附近居民表示，2020年前後中關村附近的辦公樓到晚上9時仍燈火通明，叫車軟件排隊至少要等20分鐘，昔日光景如今已不在。

內地創業投資數據庫和商業資訊服務供應商數據顯示，據不完全統計，去年內地共有3,378家企業倒閉，電商零售業是倒閉公司數量最多的行業。雖然近年經濟環境不佳，但有分析認為小企業和創新公司仍不斷湧現，當中不乏專注發展硬科技。北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等11部門本月初印發《關於進一步培育和服務獨角獸企業的若干措施》，也提到引導社會資本共同投向以硬科技獨角獸企業為代表的高成長創新型企業。