爆炸高球廠存過量危險品　涉3大違規罰240萬新台幣

台灣屏東明揚國際公司的高爾夫球廠爆炸起火事故，造成嚴重死傷。屏東縣政府周一（25日）召開記者會，縣長周春米指經查發現明揚涉及3大違規，將由消防局依法從重開罰，共罰240萬元（新台幣，下同，約58.4萬港元）罰鍰。她認為明揚涉構成公共危險罪及過失致死，將由檢方偵辦。

周春米表示，明揚廠房內存放危險物品超過管制數量，依照核准只能存放100公斤有機過氧化物，但根據事證判斷廠房內共儲存3,000公斤，事態嚴重，違反建築物構造，也未依規定提報，故罰款30萬元（約7.3萬港元）。調查亦發現，名揚廠房有3種有機過氧化物，但事故當天向消防說明時只提及一種，負責人沒提供相關搶救資訊，罰款60萬元（約14.6萬港元）。

此外，工廠管理人未派專人到現場協助救災，傳出怪味至疏散員工期間已耽誤20分鐘，同樣違反《消防法》從重處罰150萬元（約36.5萬港元）。周春米強調，明揚有不能逃避的責任，除了行政處罰、刑法責任追究外，亦要讓受害人未來得到賠償。目前由犯罪被害人保護協會屏東分會出具保證書，代替假扣押擔保金，縣政府將協助受害人爭取應有補償。