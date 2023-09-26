塔利班證上月與華為接洽　擬設立大型監控網絡

阿富汗內政部發言人周一（25日）向英媒證實，塔利班計劃增購數千個攝錄機，以設立首都喀布爾等多地的大規模監控網絡，且上月已就相關計劃與中國電訊設備製造商華為展開接洽。

塔利班內政部發言人卡尼指，這項監控計劃旨在恢復安全，並打擊曾聲稱對阿富汗多個城市發動重大攻擊的回教極端組織「伊斯蘭國」（IS），當局先前已與華為就潛在合作進行磋商。塔利班設立大規模監控網路，可能涉及重新利用美國2021年撤軍前制定的相關計劃。

卡尼又指，攝錄機的大規模部署將集中在喀布爾等地的各個重要地點，這是新安全戰略的一部分，該戰略將需要4年時間才能全面實施。他表示，現在正在繪製喀布爾安全地圖，這項工作交由安全專家完成，且需要花費大量時間。卡尼指出，塔利班8月與華為進行簡單交談，但尚未達成任何合約或敲定任何確切計劃。

有美媒上月引述消息人士說法報道，華為已與塔利班就安裝監控系統合約達成口頭協議。華為9月則回應，雙方會議期間並未討論任何計劃。目前喀布爾和其他城市設有超過6.2萬個攝錄機，由中央控制室負責監控。喀布爾監控系統的最後一次重大更新是在2008年。