台軍今晨為雙十演習綵排　解放軍軍機越台海中線

台灣軍方為準備今年雙十活動，周二（26日）進行空中半兵力綵排，參與機型包括幻影2000戰機、UH60M黑鷹直升機、CH47SD奇努克運輸直升機、勇鷹高級教練機及AT3教練機。

台軍周二清晨起為雙十空中演習進行第3次綵排，空軍一架次幻影2000戰機上午5時35分從新竹起飛，於5時50分抵達目標區；6時34分，陸軍一架次UH60M黑鷹直升由松山起飛，6時40分抵達目標區。至於操演兵力部分，上午6時51分陸軍兩架次CH47SD奇努克運輸直升機及UH60M黑鷹直升機從松山起飛，7時01分抵達目標區；6時21分，空軍一批三架次勇鷹高教機由新竹起飛，6時50分抵達目標區；空軍三架次雷虎小組AT3教練機亦由新竹起飛，7時15分抵達目標區。

另一邊廂，台灣國防部指自周二清晨5時許起，偵獲中國大陸解放軍殲10、殲16、蘇30及運9等各型軍機出海活動，部分逾越台灣海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，配合解放軍軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應處。自周一（25日）上午6時到周二上午5時，台軍則偵獲解放軍機7架次、軍艦5艘次，持續在台海周邊活動，其中2架次直9反潛直升機分別進入台灣西南及東南空域。