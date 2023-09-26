解放軍需3航母戰鬥群攻台　2027年具備能力

台灣國安會諮詢委員黃曙光周一（25日）估計，中國大陸攻台至少要有3個航空母艦戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域，而且需要美軍軍力出現衰退，相信解放軍於2027年具有攻台能力，但打不打是另外一回事。

黃曙光分析，以過去解放軍操演範圍研判，大陸攻台的話需要在台灣東南海域部署一個航母戰鬥群牽制關島，另一個部署台灣東北海域牽制美國與日本，第3個派到台灣西南海域。基於這個作戰預想，黃曙光認同前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）所提的2027年大陸具備攻台能力的時間點，也就是中國至少要有3個航母戰鬥群成軍，且還要視乎美國戰力消長，以及政治和國際因素等。黃曙光指出，大陸的建軍速度、經濟成長等內部狀況都是滾動檢討，台軍應在2027年之前大幅度加強自我防衞準備，讓北京要更改、延後時程。

此外，黃曙光亦談及「敵大我小」的不對稱作戰概念，指出正面對抗就是以卵擊石，必須針對敵人威脅，以現有武器裝備結合戰術戰法發展，採取「避其鋒，攻其弱」的方式，避免與敵人正面作戰，採奇襲、突擊等多方位攻擊，對台方不利時就迴避、再伺機攻擊。他解釋，不對稱戰力是針對敵人的武力與攻台方式，找出其弱點，以有限國防預算建立反制武器，包括資電網絡、多層次防空導彈、制海攻艦導彈、水雷、導彈快艇、機動導彈車與攻擊直升機，以及各種遠程精準打擊導彈、水面無人船、水下無人載具等，都屬於不對稱戰力。蔡英文政府的防衞概念非常清楚，因此無人機、無人艇、機動導彈車、潛艇等不對稱戰力建立後，再結合防空火炮、裝甲車、坦克、水面艦船等基本戰力，就是運用不對稱戰力與戰術、戰法打擊敵人弱點，創造有利態勢，再結合基本戰力與適切的戰術戰法，發揮聯合作戰效能。