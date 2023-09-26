內地十一旅遊預訂量激增　出境遊人次將創今年新高

內地今年中秋和十一合共有8日假期，旅遊產品預訂量環比前一周增長88%，比去年同期激增逾4倍；出境遊人次將創今年新高，國際航班機票和酒店預訂量已遠超去年十一假期。

網上旅遊預訂平台攜程的數據顯示，十一長假的10大熱門旅遊目的地順序為北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長沙。旅遊服務平台飛豬的數據顯示，十一期間的境內遊產品預訂量比去年同期增長近6倍，出境遊產品預訂量更增長逾20倍；酒店、跟團遊、景區門票、租車等預訂量均已遠超2019年同期。有北京市民表示，身邊朋友都要去英國、歐洲、土耳其、南韓和泰國等地旅遊，有些來不及辦簽證的朋友也要去西藏、雲南和四川，這個假期基本不在家。

民航局預測，十一期間將有逾2,100萬旅客乘飛機出行，預計保障航班13.7萬班，日均超過1.7萬班。國鐵集團客運部表示，售票量反映群眾出行需求和經濟社會發展趨勢。北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗云表示，中國出境團隊遊加速開放，對全世界旅遊業的恢復將起到積極的推動作用。另外，出境團隊遊目的地持續擴容，意味着中國旅遊業正在全面恢復。