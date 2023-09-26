華發表人類命運共同體白皮書　倡推動新型經濟全球化

國務院新聞辦公室周二（26日）發布《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書，指出當今世界正處於百年未有之大變局，各種新舊問題與複雜矛盾疊加碰撞、交織發酵，而建構人類命運共同體為改革和完善國際治理體系提出了中國方案，大國要以人類前途命運為要，對世界和平與發展擔負更大責任，而不是依仗實力對地區和國際事務謀求壟斷。

白皮書指，當前和平赤字不斷加深，歐亞大陸戰火重燃，軍備競賽陰霾不散，核戰的「達摩克利斯之劍」高懸，世界面臨重新陷入對抗甚至戰爭的風險。同時，全球經濟復甦乏力，單邊主義、保護主義肆虐，一些國家構築「小院高牆」、強推「脫鈎斷鍊」、鼓譟供應鏈「去風險」，經濟全球化遭遇逆流。

白皮書提到推動新型經濟全球化、走和平發展道路、建構新型國際關係、實踐真正的多邊主義、弘揚全人類共同價值，作為實現人類命運共同體的方向，並批評有國家總想對中國脫鈎斷鍊，構築小院高牆，最終只會反噬自身，有些人炒作要降依賴、去風險，實質是製造新的風險。防風險和合作不是對立的，不合作才是最大的風險，以「去風險」、「降依賴」之名行「去中國化」之實，就是在去機會、去合作、去穩定、去發展。中方認為，各國應堅持開放的政策取向，反對保護主義、築牆設壘、單邊制裁、極限施壓，推動各國經濟聯動融通，共同建設開放型世界經濟。

中國外交部長王毅在白皮書發布會強調，要為普遍安全創造有利環境，關鍵是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間。