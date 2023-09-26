民調：蔡英文支持度暴跌　憂陷執政困境

台灣民意基金會連續兩日公布民意調查結果，其中周一（25日）發布「蔡英文總統聲望的最新動向」民調顯示，蔡英文本月的施政表現贊同率為38.4%，較上個月的48.8%下降10.4個百分點，一個百分點約等於19.5萬名選民，意味着蔡英文的支持者流失約200萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆擔憂，蔡英文任期剩8個月，再度陷入一個新的執政困境。

台灣民意基金會周二（26日）繼續發表「進口雞蛋風暴、政黨競爭與2024總統大選」的民調結果，民調在本月18至20日進行，以固網電話及手機隨機抽樣訪問台灣20歲或以上成人，收到1,077個有效樣本。針對日本排放核污水問題，六成四人表示擔心會污染全球及台灣海洋。對於中國大陸宣布全面禁止日本水產入口，半數人認為合理。游盈隆認為，半數台灣人認可大陸政府的對日政策是很罕見的事。

針對民進黨、國民黨和民眾黨3名總統參選人賴清德、侯友宜和柯文哲的支持度方面，結果顯示，在三腳督情況下，支持率分別為33.4%、27.4%和17.2%，另有23.1%暫未決定或無意間。游盈隆指出，3人支持度的排序不變，但賴清德支持度下降10%，柯文哲增加0.8%，侯友宜回升3.6%。若鴻海集團始創人郭台銘加入選戰，支持度佔10.5%處於末位，其餘3人支持度變化不大，排序不變，但受衝擊最大的是柯文哲。