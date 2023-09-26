涉嚴重違紀違法　赤水市前市委書記遭雙開

貴州省紀委監委上周四（21日）通報，貴州赤水市前市委書記雷文蓉涉嚴重違紀違法，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予她開除黨籍處分，再由貴州省監委給予其開除公職處分，收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報指，雷文蓉身為黨員領導幹部和國家公職人員，違規收受禮品禮金，接受管理服務對象宴請；違反組織紀律，隱瞞不報個人房產情況；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；以權謀私，利用職務便利為他人在項目承接、申報等事項上謀取利益，並非法收受他人巨額財物。56歲雷文蓉曾擔任興義市婦聯副主席，後來透過與當地官員權色交易，轉換政治靠山，才能在年紀輕輕當上市委書記。她任官職期間斂聚大量財富，在美國秘密購置20套房產。後來她的政治靠山涉貪被查，她便在去年10月主動投案。

此外，山東省青島市中級人民法院周二（26日）一審公開宣判江蘇省電力公司前總經理費聖英貪污、受賄一案，以貪污罪判處被告人費聖英14年有期徒刑，併處罰金人民幣300萬元（約324萬港元）；以受賄罪判處被告人費聖英死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，查扣在案的財物依法處置，對費聖英貪污、收賄違法所得繼續追繳。