碩士論文探討學生為何換導師　揭學界弊病

內地網上近日流傳一篇華東師範大學教育學系碩士論文，題為《她為甚麼換了導師–一項導生關係的案例研究》，探討一名碩士生更換論文導師的前因後果，揭露學術界的弊病。論文引起民眾共鳴，受到關注。

論文於上周六（23日）開始流傳，作者是華東師範大學教育學系相關專業2014級學生，於2017年完成。作者以訪談方式對話、還原和分析一宗某高校研究生換導師事件，當事學生指自己與獲分配導師多次發生矛盾，在論文選題，學生認為導師帶情緒地否定選題，沒有明確理由。又有一次，導師催學生交論文，學生卻報名實習，導師認為學生去實習就交不了論文，學生則覺得就算拿不到學位，也不要留在該校。學生最終更換導師，解決問題。導師沒有受訪，而學生的同門師兄聲稱曾遇同樣事情，認為導師控制欲極強。

論文小節分題頗為直白，以「遭遇下馬威」、「蒼白蜜月期」、「實習風波劫」等為題講述學生與導師鬧矛盾，更換導師的章節則名為「柳暗花明換導師」。在反思部分，作者認為事件反映導生匹配制度僵化單一，導師評價過程和方法缺乏系統性，導生主體責任意識不足等情況。