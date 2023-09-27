天賦基因檢測服務惹關注　專業人士指商業噱頭

內地有商家推出天賦基因檢測服務，價格從每次400至1萬元（人民幣，下同，約433至1.08萬港元）不等。有專業人士指出，所謂檢測只是打着高科技噱頭的消費陷阱。

為早點發現4歲兒子的天賦，以便有針對性地栽培，王先生半個月前在電商平台某生物旗艦店花1,980元（約2,150港元）購買了一個天賦潛能檢測項目，利用檢測機構寄來的採樣工具，替兒子採集口腔唾液樣本後寄回檢測機構。10多天後，王收到一份長達14頁的報告，內容以數據和表格詳細量化兒子的學習能力、記憶能力、抗壓能力、語言潛能、交際潛能、運動潛能等。另有家長讓3歲的女兒接受皮紋檢測，檢測師在手掌上畫幾個點，然後拍下手掌以及面部照片，一個月後收到報告，列出先天大腦數據總表、學習潛能、學習通道、性格類型等內容，還有先天多元智能及職業建議，最後有一份興趣班建議表。

遼寧潘陽某三甲醫院臨床遺傳科副主任醫生李曉莉表示，目前關於基因檢測的科學進展還是集中於疾病研究，智商是由成千上萬的基因綜合決定，從基因測序的角度看，很難檢測出智商天賦。她指出，很多檢測機構並不具備檢測能力，所謂檢測只是商業項目披上了「科學外衣」。瀋陽一家醫學檢驗所的經營者高子健也指出，當前一些基因檢測項目，都是出於猜想和武斷。他又認為相關部門應加強對新技術應用的監管，並制訂相關標準，規範發展。