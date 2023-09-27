中日韓高官會談結束　三國峰會有望12月舉行

中國、日本、南韓周二（26日）在南韓首爾舉行外交高官磋商，就早日舉行三國峰會達成一致。日媒多名外交消息人士透露，主席國南韓示意希望在12月舉行，並提議發表聯合宣言，日中並無異議，相信12月18日在首爾舉行的可能性很大，因12月下旬南韓總統尹錫悅已安排外訪荷蘭。報道指，若中日韓峰會成功舉行，相信日本核污水排海及三國合作對策將成焦點。

三國峰會受新冠疫情蔓延和各國間關係惡化的影響，自2019年12月之後中斷至今，若能實現將是4年來首次。雖然日韓關係得到改善，但日中關係圍繞東京電力福島第一核電站處理水排海而惡化，能否推進三國合作成為焦點。

中日韓作為峰會前的一步，正在就11月在南韓南部的釜山召開外長會談展開協調。南韓還有意宣傳釜山申辦2030年世博會。

據南韓當局者透露，三國就推進科技、經貿和安全等6個領域的合作達成一致，並力圖活躍旨在提高相互好感度的人員交流，沒有出現刺激日中的處理水排海相關發言。

約2小時的磋商結束後，日本外務審議官船越健裕向傳媒表示，今後將盡早實現外長會談、首腦會談，取得成果。出席磋商的還有南韓外交部次官補鄭炳元和中國外交部部長助理農融。南韓國外交部消息稱，3人肯定此次磋商為因新冠等停滯的三國合作重新煥發活力提供了契機。