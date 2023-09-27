造謠祖孫合照為老夫少妻　男子判囚一年

最高人民法院周一（25日）公布一批7個涉網路暴力典型案例，由廣東法院審理的兩宗案件入選，其中造謠祖孫合照為老夫少妻的男子判囚一年。

案發於前年11月19日，被告吳姓男子在網上瀏覽到沈姓女子發布的「與外公的日常」貼文，為開展地產銷售吸引粉絲及增加流量，遂下載並利用貼文圖片以個人社交平台帳戶「飛哥在東莞」編造故事。被告在配文稱一名73歲東莞清溪鎮企業家豪娶廣西大美女，禮金達88萬元（人民幣，下同‧約95.3萬港元），並贈送豪車及一套80萬元（約86.6萬港元）公寓。相中女子其後澄清，指上述照片於2018年12月發布，當時她在上海工作，外公從家鄉來上海看她，便拍下一些遊玩照片並上載個人社交平台。當她發現有人造謠後，曾私訊「飛哥在東莞」要求刪除照片，但沒有回應。事情發酵後，「飛哥在東莞」改名並刪帖。

不過，貼文曾大量轉載、討論，引起網民對事主肆意謾罵、詆毀，相關網絡平台上對上述貼文信息的討論量為75,608條、轉發量為31,485次、閱讀量為4.7億餘次，造成極惡劣社會影響。東莞市公安局南城分局前年11月23日，依法刑事拘留造謠者。東莞市第一市區人民檢察院以誹謗罪對被告提起公訴，東莞市第一人民法院認為被告在信息網絡上以捏造事實誹謗他人，情節嚴重，且嚴重危害社會秩序，遂判處有期徒刑一年。