大陸40機艦台海周邊活動　戰機中線東側長距離飛行

台灣國防部周三（27日）指，周二（26日）早上6時至周三早上6時，台軍偵獲中國大陸解放軍派出32架次軍機和8艘次軍艦，持續在台海周邊活動，殲10和殲16戰機在海峽中線東側長距離飛行，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

解放軍派出殲10和殲16戰機各4架、蘇30戰機和BZK005無人機各2架，另有運9通信對抗機、運8反潛機、運8電子偵察機和直9反潛直升機。其中運9通信對抗機和運8反潛機等進入台灣西南空域深處後再飛返；直9在台灣東部外海空域飛行，顯然該處有大陸軍艦活動；台灣北部、西南和東南空域亦有多架大陸軍機現蹤。

另一邊廂，由台灣中科院研發、委託民間廠商產製的第二代銳鳶無人機日前通過各項作戰驗證及測評，Facebook軍事粉絲專頁「Taiwan ADIZ」發文稱銳鳶二型編號2701和2702於上周五（22日）和上周六（23日）在太麻里機場起飛，於東南空域成功測試。台媒另指，在美國監督下，台灣空軍的愛國者三型導彈曾於8月在帛琉實彈射擊，令美方主導建構第一島鏈導彈共同防禦網目標向前一步。