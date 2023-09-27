印太陸軍參謀長會議在印度召開　加強軍事合作抗華

印太陸軍參謀長會議周二（26日）起在印度新德里召開，與會的印度陸軍參謀長潘德（Manoj Pande）指，印度致力於維護印太地區的自由與穩定，尊重所有國家的主權和領土完整，全球同時愈趨擔心中國在該地區的影響力。

會議由美國和印度主辦，30國陸軍參謀長和代表團與會，聚焦增強軍事外交及協調合作，提倡印太地區和平穩定。潘德指，地區國家雖然努力建立一個自由的印太地區，但國與國的爭論和競賽正在上演，暗指中國在印太區域加強活動。印度的展望重點是和平解決糾紛，避免武力並遵守國際法，除了海洋安全挑戰，印太地區還面臨陸地的安全和人道關切，包括領土糾紛、人工擴建島嶼建軍事基地等。

美國陸軍參謀長喬治（Randy George）在記者會被問及中國擴張問題，他指印太地區是美國的重要優先事項，所以在印太地區的演習比在太平洋任何其他地區多。美國和印度軍隊之間的夥伴關係對於印太地區穩定至關重要，且不斷加強以適應正在改變的戰爭本質，兩軍將討論持續轉型、適應和發展，以及未來如何組織、裝備編隊。