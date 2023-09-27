台軍遠赴帛琉　首次夥美軍舉行防空實彈演習

台海局勢日益緊張之際，有傳台軍曾遠赴帛琉並首次與美軍舉行聯合野戰防空實彈演習。台灣國防部回應指，台美軍事交流均按年度計畫執行，相關細節國防部循例不予評論。而台軍持恆強化各項戰訓整備作為，並積極深化友邦交流合作，以提升整體防衞戰力。

台灣傳媒周三（27日）報道，國防部長邱國正攜同空軍司令劉任遠，於7月24日清晨搭乘福克50專機南下屏東空軍基地，慰勉赴帛琉參與「北方邊緣23」第二階段聯合演習的台軍官兵。參演的台軍部隊包括空軍防空暨導彈指揮部愛國者三型導彈連、陸軍第6軍團21炮兵指揮部防空營及三軍特勤隊。台軍在演習中驗證便攜式刺針防空導彈的接裝成效，並操作美國提供的愛國者三型導彈，成功命中目標。

有報道指，台軍參演官兵乘坐C130運輸機往帛琉，導彈等相關裝備則從美國直飛帛琉，費用全數由台灣埋單。台軍消息人士透露，演習由美方人員督導，令美方主導建構第一島鏈導彈共同防禦網目標向前一步。愛國者三型導彈從未在台灣本土展開實彈射擊，以免解放軍偵測關鍵作戰數據。