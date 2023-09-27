十一長假迎出入境高峰　深圳客流峰值或破80萬人次

中秋和十一長假臨近，全國口岸將迎來出入境客流高峰。廣東深圳邊檢總站周三（27日）預測，十一假期期間深圳各口岸日均出入境人次約72萬，客流峰值或突破80萬人次，持續監測旅客流量，查驗通道全開以保障通關順暢。

深圳邊檢總站預測，周五（29日）中秋節當日將出現內地居民出境及香港居民入境高峰，內地居民出境高峰集中在上午8時至下午2時，香港居民入境高峰主要集中在下午5時至晚上9時。十一長假期間，全國口岸日均出入境旅客將達158萬人次，較去年同期增長約3倍，是2019年同期的90%。廣東珠海拱北口岸日均通關人數預計達32萬人次，深圳羅湖、福田口岸預計分別達19萬和18萬人次。

周三是鐵路十一長假黃金周運輸首日，中國鐵路上海局集團有限公司公布長三角鐵路預計單日發送旅客逾250萬人次，較2019年同期多發送60萬人次，增幅超過30%。今年中秋和十一長假疊加，探親流、旅遊流、學生流相互交錯，鐵路客運市場增幅明顯。鐵路上海站指，周三單日預計發送旅客48.5萬人次，當日客流主要集中前往浙江杭州、江蘇南京、安徽省、北京市和天津市等地。