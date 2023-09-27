國企金融等領域問題突出　中央巡視組要求加強反腐

二十屆中央第一輪巡視回饋工作近日全部完成，周二（26日）公布結果，發現國企、金融和體育領域存在突出問題，要求壓實整改各方責任，相關職能部門要綜合巡視成果，加強日常監管，深化重點領域改革，完善體制機制。巡視機構要加強統籌督促，建立完善整改工作機制，重要情況及時向黨中央報告。

15個中央巡視組上周三（20日）至上周五（22日）分別向本輪巡視的30間中管企業黨組、5間中管金融企業黨委和國家體育總局黨組進行了「一對一」回饋。回饋指出，近年來，中管企業、金融企業面對複雜嚴峻的外部環境和疫情衝擊影響，經受考驗和挑戰，體育強國建設也取得新進展。

惟巡視組發現相關領域出現落實中央決策部署不到位，履職擔當有差距，統籌發展和安全不到位等問題。當局亦發現「一把手」等關鍵崗位廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，領導班子、幹部人才隊伍建設存在薄弱環節等。相關部門要求加大腐敗案件查處力度，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐化、不想腐化。中央巡視組也收到反映一些領導幹部的問題線索，目前已轉交中紀委等部門處理。