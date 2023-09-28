首艘台灣製潛艇下水　遮蓋魚雷發射管等機密設施

台灣首艘本土製潛艇海鯤號周四（28日）上午在高雄台船海昌廠房舉行命名暨下水儀式，由總統蔡英文主持，進行「擲瓶禮」，潛艦外型正式曝光，舷號「711」，但台軍以青天白日徽號遮蓋潛艇正面，掩蓋魚雷發射管等機密設施。

儀式在廠房內進行，防長邱國正、總統府台造潛艇專案小組召集人黃曙光、國安高層及立法院外交國防委員會立委等出席，典禮只經大屏幕轉播，完成後廠房才短暫開放讓媒體入內參觀。蔡英文致詞時表示，歷史將永遠記住這一天，過去台灣自製潛艇被認為是不可能的任務，但今天做到，防衞軍備除了對外採購更要落實自主，經過這幾年努力，今天台灣第一艘自製潛艇也已經完成，推動防衞自主除了守護台灣安全，也讓產業發展，自製潛艇是從無到有漫長又曲折的艱辛過程，感謝所有投入這項任務的夥伴。

台媒指，海鯤號部分機密設施被掩蓋，台船董事長鄭文隆曾稱因潛艇外殼有機密裝備，不宜對外顯示，且仍需經過相當多測試後才能真正進入水中，因此儀式當日只會簡單觸水；另有報道指海鯤號的電池與桅桿仍未安裝。國民黨立委馬文君批評，軍方急於辦潛艇下水儀式，只因蔡英文要炫耀，把潛艇視為個人歷史定位。按計劃，海鯤號下周日（10月1日）起開展泊港測試，預計明年4月1日完成，之後進行海試，希望明年年底向海軍交艦，2025年正式服役。