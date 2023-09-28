校外男子潛入政法大學宿舍　摸女生大腿遭刑拘

位於北京的中國政法大學周三（27日）傳出有一名男子凌晨潛入女生宿舍，並摸了某女生的腿。校方當晚證實此事，指保安人員接報及時趕到，帶走涉事男子並移交公安機關，他目前被刑事拘留。

一名就讀中國政法大學的女生凌晨驚醒發現一名陌生男性正在摸她的大腿，網傳女生睜開眼見到男子時，對方叫她不要出聲，女生很冷靜，還一邊穩定男子情緒，一邊柅辦法叫醒室友，然後到凌晨5時有室友扮去廁所，溜出房屋致電保安處求助。

有網民指出，大學所有宿舍樓均設有人臉識別系統和宿管人員，且晚上11時便實施門禁，入校時亦要刷卡刷臉，在多道防線下，涉事男子仍能進入女生宿舍並性騷擾女學生。大學保衞處表示，周三凌晨4時許，一名校外男子從學校昌平校區南門機動車通道潛入校園，並進入竹2學生公寓學生宿舍。學校已第一時間排查事件原因，發現因假期臨近，竹2學生公寓管理員根據離校同學預約，於當日凌晨4時10分左右打開公寓門，但未及時關閉。校方立即開展安全檢查，消除安全隱患，落實各項安全制度，加強校門及公寓管理，切實保障校園安全，同時已對相關責任人員作出嚴肅處理。