解放軍可掛彈最大型無人機　現蹤屏東小琉球外海

台灣首艘自製潛艇周四（28日）下水，當日一架中國大陸解放軍最大型可掛彈TB-001無人機現蹤屏東小琉球外海空域，示威意味濃。

台灣國防部表示，周三上午6時至周四上午6時，陸續偵獲解放軍TB-001無人機、直9反潛直升機、運8反潛機、殲16戰機等各型軍機共13架次出海活動，其中5架次逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南空域，另有5艘次解放軍軍艦持續在台海周邊活動，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。根據航迹圖，有1架次TB-001無人機現蹤小琉球外海。TB-001無人機號稱「察打一體」的解放軍最大型無人機，除偵察功能，也可掛載導彈、雷射導引炸彈，因兼具偵察與作戰功能，被認為有較大威脅性。

台灣國防部近日指監控解放軍遠火、火箭軍及福建地面部隊動態，大陸國防部新聞發言人吳謙大校周四主持例行記者會時指，台灣防務部門想以這種「吹哨壯膽」的方式證明自己的消息很靈，至於到底靈不靈，拭目以待。他正告民進黨當局，妄圖搞武力對抗，「以武謀獨」，不自量力，死路一條。