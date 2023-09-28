台潛艇設深海逃生平台　48小時可和美軍接軌

台灣首艘自製潛艇海鯤號周四（28日）舉行下水命名典禮，並規劃在明年4月1日後海試，正式執行首航下潛。台媒周四引述知情人士表示，海鯤號依據美軍潛艇救援規範設計逃生平台，並經美方專業技師審核，未來若需深海救援，美軍可在48小時內將救援系統運抵台灣協助搶救。

報道指，目前日本、新加坡和中國大陸是亞洲地區具有潛艦深海救援任務的國家，台灣國安官員擔憂大陸以人道救援為名搶先施救，直接竊取潛艦機密資料，而台灣國防部早已和美方簽合作協助，確保台方國防機密的安全。知情人士透露，自製潛艇在設計階段設有多處等待救援的維生艙間，救援時間增加為5至7日；若官兵無法自行逃生，就需使用深海救援艇（DSRV）執行深海救難。

據美國海軍過去使用DSRV的規範，該艇可裝在C5運輸機中，48小時內即可飛抵台灣提供救援，目前也已改使用美國潛艦救生潛水加壓系統（SRDRS）。知情人士透露，目前自製潛艇的逃生平台則是依美軍潛艦規範所設計，因此美軍未來馳援緊急搶救時，即可以模組化的方式直接接軌，更有助縮短深海救援時間。