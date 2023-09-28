美指華向南沙群島　派遣殲20隱形戰機

南海局勢近期進一步緊張，美國國會眾議院外交事務委員會一個小組委員會周四（28日）舉行聽證會，負責南亞及東南亞事務的美國副助理國防部長福特（Lindsey Ford）在事先提交的書面聲明稱，解放軍向南沙群島派遣殲20隱形戰機。

眾議院外交事務委員會印太小組委員會召開聽證會，主題是「激光與水炮：揭穿中國共產黨在南海的騷擾」，福特與另外一名美國國務院官員及一名美國海岸防衞隊官員出席。福特稱自2018年初起，發現中國逐步地裝備南沙群島各個據點，包括美濟礁、渚碧礁、永暑礁，上址的軍事能力配置提升，「包括先進反艦巡航導彈、長程防空導彈系統、殲20隱形戰機、激光與干擾裝備、軍事雷達與信號情報能力」。

福特表示，中國利用上述島礁軍事據點支援在南海的海上民兵艦艇、海軍部署、海警行動，包括經常騷擾東南亞國家艦艇，削弱這些國家由國際法賦予的主權權利；又指中方在南海的脅迫及帶有風險的行為，對在南海活動的美國與其盟友、夥伴部隊之安全構成威脅，曾經擊沉越南漁船、派出軍機騷擾馬來西亞的離岸能源勘探。

內地傳媒去年4月13日報道，中航工業微信公眾號文章消息披露，殲20隱形戰機戰巡東海、警巡南海成為訓練常態。分析認為這代表解放軍東部戰區及南部戰區已經換裝這款戰機，至於消息提及的「戰巡」是指戰備巡航，「警巡」是指警戒巡航。