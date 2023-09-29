兩名30多年前遇害者遺骸出土　警方：惡勢力謀財害命

內蒙古通遼市公安局周四（28日）通報，近日一台大型挖掘機在通遼市科左中旗寶龍山鎮轟隆隆地施工作業，在地下5米深處發現兩具遺骸，揭發塵封了31年的惡勢力謀財害命案件，並把兩名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

1992年，張某生在與李師傅和蔡師傅交易時動了圖財害命的念頭，於是夥同曹某於4月27日晚和28日晚，分別將李、蔡二人殺害後埋在家中後園，並將二人攜帶的11萬元人民幣（約11.7萬港元）現金佔為己有。為掩人耳目，張某生在1993年將家中後園房屋重建，隱藏屍體。這一筆錢也成為張某生發家致富的「第一桶金」，從此開啟了黑惡勢力之路。

2020年，通遼市公安局科爾沁分局辦理專案時打掉以張某生為首的惡勢力犯罪集團，警方在整理案件時，發現該惡勢力犯罪集團頭目張某生與當年和李、蔡二人交易麵粉生意的張某生為同一人，引起專案組成員注意。專案組成員輾轉多地走訪，終於獲得與案件有關的重要線索。在詢問張某生親屬時了解到，張某生身邊曾有一名工人曹某可能與李師傅和蔡師傅失蹤案有關。於是，專案組成員連夜前往曹某住所將其抓獲，對其展開審訊攻堅，曹某終於承認了與張某生將李師傅和蔡師傅殺害並埋屍的全過程。

根據曹某交代的埋屍地點，屍體掩埋時間長達30多年，現場地形地貌已有改變，搜尋屍體的難度可想而知。在公安機關有關負責同志的指揮下，挖掘機挖開被填埋的場地，民警持鐵鍬配合挖掘機進行挖掘，經過3日3夜努力，當挖至地下5米深時，終於見到了屍骨、殘骸、衣物及被害人身份證件，為該案的突破提供了關鍵證據支撐。目前，犯罪嫌疑人張某生和曹某已被當地警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。