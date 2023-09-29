假期前一天鐵路發送旅客1550萬人次　公路塞車8小時

內地中秋、十一長假周五（29日）展開，在假期前最後一個工作天，全國鐵路預計發送旅客1,550萬人次。中國鐵路上海局集團有限公司預計，周五發送旅客量將達350萬人次，較疫情前同期增幅逾6成。除鐵路節日需求激增，高速公路周四（28日）亦迎來出行高峰。有打算從廣東東莞返回老家湖南衡陽過節的車主稱，開車8個小時仍未駛出廣東。

據中國國家鐵路集團有限公司消息，周三（27日）全國鐵路發送旅客1,134萬人次。到周四，全國鐵路預計發送旅客進一步上升，開行旅客列車逾1.2萬列，其中1,776列為加開臨時列車。為應對假期前客流高峰，各地鐵路部門統籌運用近期新開通的高鐵線路，加大熱門方向和重點區間運力投放。周五，長三角鐵路部門在啟用高峰線的基礎上，計劃增加往返華中、華南、中原、西北、華北等多個方向運能配屬，增開旅客列車440列、組織動車組列車重聯運行262列、加掛普速車輛154輛。

周四是假期前最後一個工作天，各地交通擠塞情況提前出現。北京市交通運行監測調度中心提示，當日下午5時至7時高峰時間，路面擠塞時間或長達3小時。同樣出現塞車的地方還有山東濟南、浙江寧波、廣東廣州，以及四川成都等地。其中，成都交警周四表示，當日出行高峰提前至下午3時，擠塞持續時間超過200分鐘。據交通運輸部公布數據，假期間鐵路、公路、水路、民航營業性客運量全面回升，營業性客運總量將達4.9億人次，較去年同期日均增長近8成。