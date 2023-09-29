選前掃賭拘106人　查獲網上賭注逾8000萬新台幣

台灣總統、副總統及立委大選將屆，為防制選舉賭盤影響選舉公平，彰化縣警局近日依內政部警政署規劃執行「全國同步查緝賭博專案行動」，連日來大有斬獲，共計查獲45件106人，查扣賭資65.4萬元（新台幣，下同，約15.9萬港元），清查網上賭博下注總規模近8,035萬元（約1,956萬港元）。

彰化警方近日強力掃蕩可能為選舉賭盤簽注管道的六合彩、網上賭博及各式非法賭博場所，於9月20日至26日查獲實體賭場4件52人、六合彩賭博18件22人及網絡賭博23件32人，共計45件106人。彰化縣警局長張國雄指出，今年6月修正公布的《總統副總統選舉罷免法》第88-1條及《公職人員選舉罷免法》第103-1條，已明文將經營選舉賭盤納入刑罰之中，最高可處5年以下徒刑，民眾切勿以身試法。

法務部今年8月22日增訂「境外勢力介選」檢舉獎金100萬至2,000萬元（約24.3萬至487萬港元），以及「選舉賭盤」檢舉獎金5萬至500萬元（約1.2萬至121萬港元）之規定，多項修法的目的都是為了抑制不法介選影響選舉的公正性。