外賣騎手兩度遭收養　34年後與親生母相認

內地男子李強34年前與父母走失，多年來他雖然分別被兩個家庭收養，但從未放棄尋找親生父母。近日在警方幫助下，李強終於找到失散多年的母親王立瓊，兩人更獲安排於中秋節前一天在北京相認。母子見面相擁而泣，王女更特意帶來月餅送進兒子嘴裏，李強表示，一家人才是真正的圓滿、團圓。

報道指，今年36歲的李強童年的記憶始於河南的養父母家，那時他大約5歲。當時他從鄰居口中知道自己的身世。由於李強的養父母脾氣暴躁，對他極為苛刻，所以童年對他來說並不快樂。李強11歲那年被轉送另一家人，但不久後他便離家出走。多年來，李強曾在酒店當過服務員，一邊打工一邊尋親。現在他在北京當外賣騎手。今年9月，李強接到四川綿陽警員的短訊，表示有疑似他親生父母的消息，當時正送外賣的他激動得在路邊嚎哭。

今年5月，四川綿竹的王立瓊向警方求助稱，34年前她只有2歲的兒子失蹤，家人多年尋找無果。警員之後拿王女的血液樣本通過系統檢索，發現與上海市公安局採集李強的血液樣本DNA多處脗合。後來經綿陽公安DNA實驗室認定，王女與李強符合母子親緣關係。周四（28日）李強和王女在北京相見時，王女幾乎暈倒，後來情緒才漸漸穩定。李強表示，這一天他等了30多年，他事先準備了桂圓和蓮子，桂圓代表他殘缺不堪的人生得以圓滿，蓮子代表他和媽媽母子連心。