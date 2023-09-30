護漁為名逼非法捕魚者私了　男子敲詐勒索判囚8月

湖南省男子鍾某早前打着護漁協會的名義，兩個月內以網魚者不交錢便移送公安機關作威脅，非法獲利2.6萬元（人民幣，下同，約2.8萬港元）。事件經揭發，周四（28日）鍾某因敲詐勒索罪，遭湖南高院判處8個月有期徒刑，並罰款3,000元（約3,260港元）。

案情指，2021年3月底被告鍾某註冊登記成立了民間愛心人士發起的社會團體「某護漁協會」，並成為該協會法定代表人。根據登記的業務範圍，該協會可以協助漁政巡查、制止公共水域的非法捕撈。當得悉非法捕撈者被抓獲後，將被相關部門會罰款或移交公安機關處理，鍾某便動了歪念。去年4月5日，鍾某以羅某在某河段網魚為由，要求對方交錢了事，否則告發對方。羅某於是給了鍾某3,000元（約3,260港元）現金。得嘗甜頭後，鍾某於去年4月至5月間以同樣方式共4次敲詐勒索他人財物。案發後，羅某等人的非法捕撈行為已由漁政部門依法處理。

法院經審理認為，鍾某以非法佔有為目的，多次以要挾的方法，強行索取受害人財物，數額較大，其行為已構成敲詐勒索罪。由於鍾某到案後自願認罪認罰，可以依法從寬處理。另案發後及在法院審理過程中，鍾某及其親屬又主動退賠了被害人全部損失，並主動繳納了罰金，酌情可以從輕處罰，法院最終作出上述判決。