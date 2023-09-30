翻拍遙距教學活春宮　3學生犯散布猥褻影像罪

台灣國防大學一對男女學生早前上畢遙距課堂後，在未有關上鏡頭的情況下心急做愛，結果被3名分別姓郭、賴及鄭的同學拍下火辣畫面，再把影像發布至社交群組。案件一審依散布猥褻影像及圖片罪各判拘役40日及10日；3人與被害人和解上訴求輕判，二審改判拘役5日，緩刑2年，全案確定。

事發於2021年7月19日新冠疫情期間，各校實施網上遙距離視訊課程，國防大學理工學院當日晚上的「作戰間通訊系統操作保養與運用」課程，有960名學生上課。一對男女學生下課後未關上鏡頭就「嘿咻」起來，畫面傳送到課程平台，上課的學生都可全程目睹。

郭、賴及鄭等人使用電腦、手機錄影及截圖，分別傳給同學及群組。事後數分鐘，3人覺得不妥才將傳出的影片及圖片刪除。3人經國防大學委託國防部最高軍事法院內部法紀調查後，於同年8月3日到桃園憲兵隊自首。

一審法官以衡量3人為在學學生、犯罪動機及家庭經濟等因素，依散布猥褻影像及圖片罪，各判拘役40日及10日。3人不服上訴，與被害人達成和解、履行完畢，被害人同意法院宣告緩刑。台中地院二審法官審酌，3人案發後向師長面報、自首，坦承錯誤，具有悔意及積極彌補危害，撤銷原判，改判拘役5日，得易科罰金，緩刑2年，全案不得上訴。