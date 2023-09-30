台輪胎行放火燒死一家8口案　逆子一審判死

台灣新竹市一間輪胎行去年6月中遭人縱火，造成祖孫三代8人燒死。經偵查，縱火者陳彥翔因家中瑣事與家人爭執，為發洩不滿情緒，竟買汽油回家放火。新竹地檢認為陳男直接故意致家人於死，惡性深重，無教化可能，建請法院判處被告死刑。新竹地方法院周四（28日）一審判處陳男死刑、褫奪公權終身，全案可上訴。

案情指，陳男為家中孻子，其因欠債、經濟等問題，平日女經常與父母爭執。去年6月15日晚上，他又因洗碗等家務問題與父母發生口角，之後憤而外出購買20公升汽油，返家後再與父親發生激烈爭吵。陳男之後將所汽油全數潑灑於家中一樓各處，並用打火機點燃紙巾往汽油潑處投擲，引發大火。其母、妻子、妹妹等8人因吸入濃煙暈倒，其後遭燒至死亡。當時僅有陳父及陳男逃過一劫。警方接報抵達輪胎行後，因見陳男身上散發汽油味且滯留現場及情緒失控，當場將其逮捕，並送至台大醫院新竹分院急救。7月13日陳男出院，檢察官偵訊後，向新竹地方法院聲請羈押獲准。

新竹地方法院一審法官認為，陳男潑汽油放火燒燬住宅，造成其同住家屬包括4名幼童在內共8人死亡，犯殺害直系血親尊親屬、殺害兒童、殺人、放火燒燬現供人使用住宅等罪，事證明確。合議庭考量被告手段殘酷，認如量處無期徒或較輕之有期徒刑刑度與被告之主客觀犯罪情節的比例不相符合，認為有剝奪被告之生命，使被告永久與社會隔離之必要，量處被告死刑，並宣告褫奪公權終身。據了解，有死者家屬到場聽訊，得知陳男判處死刑，當下均忍不住痛哭，更悲泣再多錢也換不回家人。