假期首日迎出行高峰　預計發送旅客6320萬人次

內地中秋、十一假期首日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量逾6,320萬人次，較去年同期增長逾5成。從公安部交管局監測的71條高速公路500個重要節點流量看，周四（28日）下午6時至周五（29日）下午6時，流量同比去年上升37.38%。群眾返鄉探親與中長途旅遊增加，珠三角、長三角、京津冀、成渝等車輛密度大的區域、熱門旅遊城市高速公路出城方向及旅遊景區周邊道路交通流量明顯增加。

周五鐵路預計發送旅客2,020萬人次，比2022年同期增長108.2%；公路預計發送旅客4,002.5萬人次，比去年同期增長32.9%；水路預計發送旅客81萬人次，同比2022年增長48.2%；民航預計發送旅客217萬人次，比去年同期增長143.4%。預計全國高速公路流量約6,600萬輛次，較去年同期增長43.5%。

據公安部交管局消息，截至周五下午6時，全國高速公路、國省道幹線公路交通逐步恢復正常，部分節點路段仍車多緩行，未接報一次死亡5人以上道路交通事故。公安部交管局預計，周六（30日）全國仍將處於交通出行高峰，特別隨着中長途自駕車流逐步到達目的地，一些過江通道、省界通道、熱門景區景點周邊，車流將持續在高峰運行。