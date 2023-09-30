熱帶風暴小犬今生成　或下周中最接近台灣

大陸中央氣象台周六（9月30日）表示，今年第14號颱風「小犬」（熱帶風暴級）已於當日早上在西北太平洋海面生成。台灣氣象達人指出，預計小犬下周三（10月4日）至下周五（10月6日）最接近台灣，不排除東部登陸。

內地中央氣象區稱，小犬周六上午5時中心位於菲律賓馬尼拉偏東方向約1,200公里的海面上，中心附近最大風力8級（每秒18米），中心最低氣壓1,000百帕，七級風圈半徑200至300公里。預計小犬將以每小時10公里左右速度向西北方向移動，強度逐漸增強，下周一（10月2日）開始轉向偏西方向移動，逐漸靠近台島南部一帶沿海。

台灣氣象達人彭啟明周六在Facebook發文表示，小犬大致吹向巴士海峽，台灣最快在下周二晚發布海上颱風警報。氣象專家吳德榮則指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，小犬系集平均路徑偏西移動，穿過巴士海峽，下周三至下周五對台灣影響最大，程度將視颱風距離及強度而定。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇稱，由於下周日到下周二之間台灣北方有西風槽東移，太平洋高壓有減弱斷裂趨勢，因此小犬會先向西北西轉北移動，這一段偏北的幅度跟角度，將是影響台灣程度的關鍵。