侯友宜柯文哲同框握手　支持者：藍白合吧

台灣苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮周五（29日）舉辦160周年廟慶，侯友宜、賴清德及柯文哲等3位主要總統參選人首度同台。柯文哲指社會上本來就沒有那麼多的分別和對立；侯友宜希望兩岸由宗教文化交流帶來和平安定，不要兵戎相見；賴清德則表示，台灣定期改選總統，就已經是一個主權獨立的國家。

當日上午，柯文哲、侯友宜先後抵達臨時貴賓區暫歇同坐，在場記者提議兩人握手留影，侯友宜主動伸出右手握住柯文哲的右手，在旁陪同的拱天宮廟方人員大聲說：「這就是藍白合吧！」侯友宜當場開懷笑了起來，柯文哲則笑得有些靦覥。

廟慶活動開始後，柯、侯、賴依序上台致詞。柯文哲說他參加今年白沙屯媽祖進香遶境足足走了9天，感受到台灣人民的善良，在這個社會上本來就沒有那麼多的分別和對立。侯友宜則夾雜國台語表示，媽姐是從福建飄洋過海來台灣，媽祖希望人民都能安居樂業，也希望兩岸宗教文化交流更能帶來兩岸和平安定，不要兵戎相見。

賴清德則強調，台灣不屬於任何一個國家的，只屬於台灣人民的，祈求天上聖母能保佑2024年總統大選，台灣人民都能根據自己意願，不受外力影響，能夠選出最好的人選，建構兩岸的和平。