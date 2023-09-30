月餅銷售額較去年下跌逾5成　企業減訂單縮成本

月餅作為節日食品，今年在內地銷情不濟。據電商平台數據顯示，今年8月中上旬月餅銷量和銷售額較去年同期分別下跌逾4成和5成。北京有超市表示，今年買月餅的人很少。生鮮食品連銷品牌的團購營業員則指，今企業訂單量驟減。

電商數據分析平台「鯨參謀」數據顯示，今年8月中上旬，某電商平台月餅銷量累計約9.1萬，比去年同期下降約43%；銷售額約550萬元人民幣，同比去年下降55%。北京市海淀區某超市店員表示，今年月餅團購數量比去年少，買月餅的消費者選擇價格更合適的月餅，很少隨機購買。江蘇蘇州某月餅品牌負責人稱，江浙滬一些互聯網公司等企業製作定製款月餅的訂單今年減少了3至4成，客戶即使繼續下單，也縮減成本。

另有月餅生產商和經銷商表示，今年月餅銷量下滑與產量銳減有直接關係。甘肅蘭州一家商貿公司負責人稱，往年有10家生產商，今年只剩5家了，因為這兩年做月餅大多虧本。另有數萬名網民在微博參與不買月餅原因的投票，結果顯示，逾4成人為月餅「不好吃，甜到發膩」，另32%網民則表示「價格高，消費不起」。