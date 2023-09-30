機票價格突跳水　網民退票重訂省5000多元人民幣

內媒周六（30日）報道，中秋國慶長假開始之際，不少旅客在社交網站大吐苦水，指自己還沒出發，提前購買的機票已大幅降價。部分旅客月初購買的機票現時降價50%，有人為免虧損，索性退票重訂，成功省下5,000多元（人民幣，下同，約5,367港元）。

一位網友指自己提前20日，預訂了9月29日從昆明飛太原的機票，雙人往返價格4,800元（約5,152港元）。可是近日一看，發現價格降至2,400多元（約2,576港元），稱心情猶如「坐上了5折的過山車」。杭州女士丹丹調侃道：「現在買機票，也是買出了股票的感覺。自己之前訂的行程，竟然真的便宜了5,000多元。」

有民眾指出，部分機票價格甚至低於高鐵票，這一現象讓很多人感到驚訝和無法接受。有第三方售票平台相關人士向記者表示，機票價格都是航司定的，而機票價格本身就存在波動，所以並不是越早訂越划算，航空公司不會給旅客補差價，因此建議旅客自行對比價格，若差額較大可選擇退票重新購買。對於部分機票價格突然大跳水，有業界人士指最主要的原因可能是運力過剩。