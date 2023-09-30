玉兔二號月球車傳回影像　顯示最新路線圖

遠在地球38萬公里外的月球上工作的玉兔二號月球車，於周五（29日）中秋節當日傳回在月球表面的環拍圖及其最新路線圖。截至目前，玉兔二號已在月球工作了4年多，行駛里程超過1,500米。

玉兔二號傳回的圖片可以看到大大小小的隕石坑，還有很多沙礫。此外，還可以看到玉兔二號曾經行駛過的路徑和車轍印。搭載玉兔二號的嫦娥四號任務地面應用系統主任設計師付強表示，在軌探測的時候，玉兔二號在同樣的位置環拍了兩圈，共獲得了56幅的圖像。把這些圖片拼接完之後，便形成一幅300多兆的圖像。現在嫦娥四號工程進展順利，科研人員拿到大量的影像圖像，每天都要處理新的數據。

付強表示，月球傳回來的影像數據不僅能讓我們更好地認識月亮，最主要的就是科研人員要根據照片顯示的地形，來確定玉兔二號接下來該往哪裏走。由於月面地形比較複雜，科研人員要謹慎地規劃，確保月球車能安全可靠地移動。此外，科研人員要透過圖像選擇感興趣的科學探測目標，然後控制月球車移動到目標附近，開展一系列的科學探測，給更多的科學家去研究月球表面的地貌形態，發現更多的科學成果。