撫州市買房抽大獎活動　最高可獲100萬元人民幣

江西省撫州市政府為了振興樓市，周二（26日）發布《關於進一步促進市中心城區房地產市場平穩健康發展的若干措施》外。更宣布推出買房抽大獎活動，最高可獲100萬元（人民幣，下同，約107萬港元）獎金。

《措施》提出，今年7月1日至12月31日期間，購買市中心城區範圍內新建商品住房，且在2026年9月30日前（精裝修商品住房在2026年12月31日前）繳清契稅的購房人，由受益財政按購房面積給予200元/平方米的購房補貼。《措施》還提出在撫州市開展買房抽大獎活動。今年1月1日至12月31日期間，每完成網簽備案1,000套新建商品住房，組織開展一期抽獎活動，若最後一期備案的商品住房不足1,000套，則該期抽獎活動取消。

每期抽獎活動設特等獎一名（獎勵全額購房款同等現金，最高為100萬元）、一等獎兩名（現金30萬元，約32.2萬港元）、二等獎3名（現金20萬元，約21.47萬港元）、三等獎4名（現金10萬元，約10.7萬港元）。除了撫州市，九江市也推行買房抽大獎最高得50萬元（約53.6萬港元）現金的活動。