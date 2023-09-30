中國建世界最大社會保障體系　基本醫保參保率9成半

內地人力資源社會保障部副部長李忠近日表示，中國已建成世界上規模最大的社會保障體系，社保覆蓋面不斷擴大，但部分農民工、靈活就業人員、新就業形態就業人員等沒有納入，還存在漏保、脫保、斷保情況。內地下一步將通過完善社保政策、提高參保精準度、提升辦理便利化等，把更多人納入社保體系。

內媒周六（30日）報道稱，李忠表示，在養老保險方面，將落實取消靈活就業人員在就業地參加企業職工基本養老保險的戶籍限制，並組織尚未參加企業職工基本養老保險的靈活就業人員，按照規定參加城鄉居民基本養老保險。在工傷保險方面，積極推進基層快遞網點優先參加工傷保險，加快職業人群工傷保險制度全覆蓋的步伐。去年在7個省市對7家平台企業啟動實施的新就業形態就業人員職業傷害保障試點，截至今年7月底，已覆蓋615萬人。

李忠稱，將聚焦新就業形態就業人員、靈活就業人員、農民工等重點群體，精準定位未參保人員並分類施策；確保困難群體基本養老保險應保盡保，今年以來已經為1,724萬困難人員代繳社會保險費。截至6月末，內地基本養老、失業、工傷和生育保險參保人員已分別達到10.57億人、2.4億人、2.94億人和2.46億人，基本醫療保險參保率穩定在95%左右；各項社保基金累計結餘超過12.5萬億元人民幣（約13.5億港元）。