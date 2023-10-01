通遼警破非法製造買賣槍枝案　5疑犯遭刑拘

內蒙古自治區通遼市開魯縣公安局近日破獲一起宗涉槍系列案件，抓獲5名疑犯，收繳自製槍枝4把、射釘彈100多個。目前各疑犯均已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

今年9月，開魯縣公安局刑偵大隊接到線索，指該縣東風鎮居民尹某在網上購買過自製槍枝材料。民警其後在尹某家中發現2把自製槍枝、射釘彈25個、鋼製彈珠3個。經查，尹某在網上違規購買零件材料，非法自製槍枝用於打野雞等。此外，尹某還幫助同村人員李某製造槍枝，贈送李某零件材料。警方其後在抓獲李某同時，也發現同鎮居民王某也存在重大作案嫌疑，於是再將王某抓獲歸案，並在李、王二人家中發現自製槍枝2把（1把已損壞）、射釘彈84個、鋼製彈珠449個。

據了解，李某因為十分羨慕尹某能自製槍枝，於是也購買零件，由尹某教授製作方法。後來李某將槍枝毀壞。王某則於2016年前後，通過朋友刁某介紹，在開魯鎮居民劉某處花費1,100元人民幣（約1,200港元）購買了一把自製槍枝，並且違規到田地裏打麻雀、野雞等動物。經過審訊，劉某對上述事供認不諱。