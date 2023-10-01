校長偕老師圍毆學生　放假回家父母始揭發

甘肅省蘭州市七里河區「蘭州學府致遠學校」的學生家長上周五（29日）向媒體揭發，該校校長及招生辦主任等深夜入學生宿舍查寢，暴力圍毆兩名高一學生，其後試圖隱瞞事件，但在學生回家時被家長察覺不妥而被揭穿。有宿管老師對校長大感不滿並辭職抗議。

家長指，校長吳某和招生辦主任郝某等一行4人，在上周二（26日）晚11時40分左右查宿。一行人先是暴力踹門，進門後懷疑兩名學生吸煙，吳某和另一名老師便圍毆他們，致使一名學生低血糖暈厥、鼻出血。郝姓老師則不斷叫囂「往死裏打，打死了送醫院。」直到翌日（27日）凌晨1時20分才離開。臨走前沒收了學生的電話手錶，威脅學生不許告訴家長。事件至上周四（28日）學生放假回家，家長發現孩子面部瘀青、精神不振和心臟不適，夜間更做噩夢和驚厥，追問下得悉真相。

兩名家長其後聯繫宿管馬老師，馬老師義憤填膺選擇辭職，更打電話譴責校長吳某。一段吳某與馬宿管的通話錄音顯示，馬宿管譴責吳某，吳某不斷道歉，並承認當晚「動作大了點，有些過激」。馬宿管批評兩個老師合力毆打學生，造成孩子身心創傷，事後他在宿舍陪伴安撫孩子兩個多小時。他更指當晚整個樓層的學生都看在眼裏，對這種深夜暴行陷入了恐懼，表示可以為事件作證。